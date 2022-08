Três assistências de Félix em Espanha, expulsão de Darwin em Inglaterra

Uma aos 15’, outra aos 59’ e a última aos 75’. Foi com uma dose tripla de assistências de João Félix que o Atlético de Madrid venceu nesta segunda-feira, no reduto do Getafe, por 0-3, na jornada inaugural da Liga espanhola. Um resultado que permitiu aos “colchoneros” engrossarem o lote de sete líderes da prova.

Com Jan Oblak, Reinildo, Witsel e Félix de início, todos eles com passado no Benfica, o Atlético inaugurou o marcador por Álvaro Morata, após passe do avançado português. A sociedade voltou a dar frutos nos mesmos moldes, sensivelmente à hora de jogo, e a 15 minutos do fim foi Griezmann a beneficiar da assistência de Félix.

Seis remates à baliza, três golos. 50% de eficácia na finalização, frente a um Getafe que pura e simplesmente não incomodou Oblak — os nove disparos que os anfitriões fizeram foram todos para fora.

O mesmo resultado (3-0), mas na Liga italiana e na condição de visitado conseguiu a Juventus, com Ángel Di María em destaque. O extremo argentino inaugurou o marcador diante do Sassuolo aos 26’ e ainda assistiu Vlahovic para o último golo da noite, aos 51’. Pelo meio, o avançado sérvio já tinha marcado de penálti, fazendo com que os “bianconeri” cumprissem a missão.

Igualmente demolidor foi o Nápoles, na jornada de estreia. Fora de portas, atropelou o Verona, por 2-5, com golos de Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski, Lobotka e Politano, deixando um sinal de grande qualidade ofensiva.

Menos razões para sorrir tem o Liverpool neste início de época. Depois do empate com o Fulham na ronda inaugural (2-2), os “reds” ontem voltaram a marcar passo, desta vez em Anfield Road, diante do Crystal Palace (1-1).

Para este desfecho, contribuiu a expulsão de Darwin Núñez aos 57’, deixando a equipa em inferioridade numérica na última meia hora. O avançado uruguaio respondeu a um empurrão de Joachim Andersen com um gesto que o árbitro entendeu como agressão e o Liverpool não foi capaz de completar a reviravolta.

Num jogo em que, apesar das contrariedades, os “reds” acabaram com 23 remates, o Crystal Palace fez melhor uso dos seis que somou e colocou-se em vantagem por Zaha, aos 31’. O melhor que a formação treinada por Jürgen Klopp conseguiu foi igualar, graças um golo tremendo de Luis Díaz, minutos depois da expulsão de Darwin.

Com duas jornadas cumpridas na Liga inglesa, só duas equipas fizeram o pleno de triunfos: o Manchester City e o Arsenal. No outro extremo da tabela, sem pontos somados, figuram o Everton, o West Ham e uma surpresa chamada Manchester United, depois do descalabro frente ao Brentford (4-0).