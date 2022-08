Carlos Secretário sofreu um AVC e está nos cuidados intensivos

O antigo jogador de futebol Carlos Secretário sofreu um acidente vascular cerebral e está internado nos cuidados intensivos, segundo o jornal O Jogo. Ainda não são conhecidos mais detalhes acerca do seu estado de saúde.

Secretário, de 52 anos, jogou no Futebol Clube do Porto enquanto lateral, médio e ala durante várias temporadas, tendo passado também pelo Real Madrid. Era um ex-colega do treinador da equipa portuense Sérgio Conceição, que já tinha antecipado a notícia do seu internamento no fim do jogo com o Vizela, este domingo, do qual o FC Porto saiu vitorioso.

“Há um elemento da nossa estrutura [Eduardo Oliveira, preparador físico que perdeu o pai] que está a passar por um momento complicado. Tive também a notícia que um ex-colega meu está mal no hospital. Não sou só eu. É toda a equipa técnica. Não estou de sorriso rasgado”, disse o treinador portista na zona de entrevistas, citado pelo jornal O Jogo.

Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador??#FCPorto pic.twitter.com/1QxOSxVRYM — FC Porto (@FCPorto) August 14, 2022

A equipa do Futebol Clube do Porto já deixou uma mensagem de melhoras nas redes sociais: “Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador”.