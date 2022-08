Em Outubro, a fotografia (e outras artes) estão em festa em Cantanhede

A Associação fotografArte vai promover um festival, com vários eventos, para valorizar a fotografia e outras artes com as quais se relaciona, entre 14 e 16 de Outubro em vários espaços da cidade de Cantanhede.

O festival, denominado Photofest, tem como objectivo “valorizar a fotografia como forma de expressão e outras artes com quem a fotografia namora” e ainda, para além de “promover o concelho de Cantanhede”, no distrito de Coimbra, “distinguir práticas fotográficas, proporcionar oportunidade de experimentar e explorar formas alternativas à fotografia”, disse hoje à agência Lusa, a presidente da fotografArte, Fátima Lopes.

O primeiro dia do evento acontece em 14 de Outubro, com a sessão de abertura seguido de uma foto concerto, no auditório do centro paroquial, com fotografias da associação acompanhadas de música com os artistas Vítor Saudade, Messias Simões e Inês Vale.

No dia seguinte, o Photofest integra o mercado das artes, no pavilhão do mercado, que é “um espaço coberto onde artistas de várias áreas terão as suas obras à venda, nomeadamente fotografias, fotolivros, fotozines, material fotográfico usado, ilustração, desenho, pintura, escultura, tatuagens”, exemplificou. Os artistas podem participar no mercado das artes, mediante a inscrição disponível a partir de segunda-feira.

Durante a manhã do dia 15 de Outubro será realizada uma visita ao concelho de Cantanhede. Ainda neste dia decorrem dois workshops, no Museu da Pedra, um de manhã de cianotipia e outro, à tarde, intitulado “A atribulada história do casamento da dona luz com o senhor pixel”. O programa desse sábado inclui exposições, uma visita à câmara obscura, no Museu da Pedra, e ainda evolve a presença do fotógrafo João Barrinha, que vai tirar fotos “impressas à moda antiga”.

Já no domingo, o festival vai apresentar a exposição de Ana Abrão, com a apresentação do seu livro, seguida da visita à exposição “desafio fora de portas”, que consiste nas fotografias tiradas pelas pessoas, mediante um tema mensal, definido pela Associação fotografArte.

O evento possui um concurso de fotografia sobre o ambiente, onde todos podem participar mediante a inscrição, disponível a partir de 25 de Agosto. As fotografias do concurso serão expostas durante os dias do festival, no Parque Verde, em Cantanhede, um evento que pretende, através da fotografia, passar uma “mensagem do que se deve e não deve fazer”, ao nível do ambiente, frisou, Fátima Lopes.

Ainda no domingo será ainda apresentada a exposição denominada por Best Expofacic, que inclui fotografias que foram tiradas no stand da Expofacic. Durante a tarde acontece o último workshop, Castanho Van Dyke, seguido de uma conversa com Varela Pècurto, sobre fotografia e o seu percurso.

O final do evento será encerrado com a entrega dos prémios do concurso de ambiente, bem como os prémios para as três melhores fotografias do Best Expofacic. Toda a programação pode ser consultada na página de Facebook da organização.

O festival é organizado pela Associação fotografArte - Associação de Expressão Artística e Fotográfica de Cantanhede, com o apoio da Câmara de Cantanhede, entre outros parceiros.