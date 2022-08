Sete décadas de histórias coleccionadas atrás das bancas do Mercado de Matosinhos

Maria de Lurdes, de 77 anos, lembra-se como se fosse hoje do primeiro dia em que entrou no Mercado Municipal de Matosinhos. Estava na segunda classe e já trabalhava parcialmente, sempre que não estava sentada no banco da escola, na “barraca de fressuras” da avó, montada no antigo mercado da cidade. O calendário estava parado no dia 27 de Maio de 1952 e assinalava o primeiro dia de uma rotina que repetiria nas sete décadas seguintes. Nessa data, inaugurava-se o edifício desenhado pela ARS- Arquitectos Reunidos, já preparado para receber as muitas dezenas de bancas de frescos que lá seriam montadas. Uma delas estava destinada a ser a sua base de trabalho e de sustento durante toda a existência desta infra-estrutura.