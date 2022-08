Thierry Neuville lidera Rali da Finlândia

Neuville and Tänak lead the way for Hyundai in Finland!



Thierry Neuville and Ott Tänak gave their Hyundai Shell Mobis World Rally Team a strong start to Secto Rally Finland by ending up 1-2 at the top of the times on Thursday evening in Jyväskylä.https://t.co/syCUtHSbtx pic.twitter.com/0WdkYRfpul