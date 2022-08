No lugar errado, à hora errada: estes buracos gigantes surgem “do nada”

Um buraco de 25 metros de largura e 200 de profundidade surgiu, espontaneamente, na proximidade de uma mina de cobre, na pequena cidade de Terra Amarilla, a 600 quilómetros a norte de Santiago do Chile. A Reuters diz que "surgiu do nada" e David Montenegro, director da Sernageomin, o Serviço Nacional de Geologia e Mineração chileno, confirmou ao The Guardian que ainda não foi encontrada explicação para esta ocorrência em particular e que o incidente continua a ser analisado por especialistas.

Neste caso, não há registo de vítimas, mas nem sempre é assim. Estes buracos, chamados dolinas, podem surgir em qualquer contexto e resultam, de acordo com a National Geographic, de “erosão pela água de uma superfície rochosa”, debaixo de terra. Podem precipitar-se, também, quando o tecto de grutas subterrâneas colapsa. Em ambos os casos, há maior probabilidade de ocorrência após chuva intensa e abundante.

As dolinas nem sempre são, porém, um fenómeno estritamente natural. Aquelas que surgem em resultado de intervenção humana relacionam-se com mau planeamento urbanístico. Quando existe uma grande concentração subterrânea de água, parada ou em movimento, essa pode causar a erosão da rocha ou terra que sustenta o que está à superfície.

Em Portugal, não há registo deste tipo de incidente – que não deve ser confundido com um simples aluimento de terras. As imagens que compõem esta fotogaleria tornam evidentes as consequências e a magnitude deste insólito e sempre inesperado fenómeno e revelam, sobretudo, que nem sempre é possível evitar estar no lugar errado à hora errada.