Judite Sousa abandona CNN Portugal

A jornalista e pivô Judite Sousa terá abandonado a CNN Portugal “há mês e meio”. A confirmação foi dada pela própria nas redes sociais depois de ter sido questionada pelos seguidores sobre se ainda trabalhava no canal de informação. “Denunciei o meu contrato a recibos verdes há mês e meio”, respondeu a jornalista.

Na legenda da publicação, a pivô escreveu que estava a “desfrutar o sossego de não ser mais uma figura pública” e disse ser agora “apenas uma cidadã portuguesa”.

No fim de Novembro, Judite Sousa foi a pivô escolhida para apresentar o Jornal CNN, o primeiro conteúdo transmitido pelo canal que também marcou o regresso da jornalista aos ecrãs. “Judite Sousa vai estar na CNN Portugal. Com uma longa carreira, a jornalista traz a sua experiência para o mais ambicioso projecto de informação do país”, anunciou o canal em Outubro.

Segundo avança o jornal Expresso, também o jornalista Pedro Mourinho está de saída do canal de informação. O PÚBLICO já contactou o grupo Media Capital, responsável pela operação da CNN Portugal, para confirmar a saída dos dois jornalistas e aguarda agora resposta.