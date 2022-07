Fazer amigos, não arte – qual é a questão da Documenta 15?

Desde 1955 que a cada cinco anos, a Documenta provoca importantes debates acerca da natureza da arte e da sua relação – sempre complexa – não só com os seus produtores – os artistas –, mas com a história, a sociedade e as diferentes comunidades humanas. A partir de 1972 com Harald Szeemann todas edições passaram a ser pensadas por diferentes curadores, deixando para trás mais de 20 anos de liderança do fundador Arnold Bode e a cada edição surgiram artistas, obras, temas e problemas que, de algum modo, renovavam e questionavam a cena artística ocidental.