A solução Portela+Montijo. Das declarações à realidade dos factos

Ao contrário do Montijo, que não tem hipótese de expansão, o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete é uma solução capaz de evoluir no médio e no longo prazo para duas pistas paralelas, e mais, se necessárias.

Nas duas últimas semanas assistimos às mais diversas intervenções em órgãos de comunicação social no sentido de justificar a solução Portela+Montijo. Destacam-se as seguintes: a) a solução Montijo foi objeto de acordos formais entre o PSD e o PS; b) o aeroporto na BA6/Montijo é uma solução mais barata e mais rápida; c) os custos do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) no Campo de Tiro de Alcochete (CTA), com duas pistas, são entre 9 mil milhões e 15 mil milhões de euros; d) o prazo de construção do NAL é de dez a 15 anos; e) a construção do NAL no CTA tem de ser precedida de “desminagem” que durará cerca de três anos.