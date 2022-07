População junta-se nas ruas de Tóquio para se despedir de Shinzo Abe

O funeral do ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, decorreu no templo Zojoji, em Tóquio, esta terça-feira, tendo o seu corpo depois sido cremado. Apesar de a cerimónia ter sido reservada a familiares e amigos, a população pôde entrar antes no templo para prestar a sua homenagem ao antigo líder. Multidões juntaram-se também nas ruas da capital japonesa para ver passar a carrinha funerária, com cartazes, flores e bandeiras.

Antes da cerimónia privada, viam-se filas de pessoas diante do templo Zojoji para ir depositar flores, muitas das quais choravam, relata a Reuters. A carrinha funerária passou depois por vários locais em Tóquio, como o Parlamento ou o antigo gabinete do ex-primeiro-ministro, onde se juntavam pessoas que faziam vénias e aplaudiam perante a procissão. Vários agentes da polícia foram mobilizados para olhar pela população.

"Muito obrigado pelo trabalho que fez pelo nosso país", gritava repetidamente um homem, segundo a Reuters.

Shinzo Abe, de 67 anos, foi morto a tiro, na semana passada, enquanto participava num comício do seu partido, o Partido Liberal Democrático. Um ex-membro da força naval do país disparou contra as suas costas, fazendo com que entrasse em paragem cardiorrespiratória.