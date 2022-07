Vítimas de contrabando, chimpanzés bebés recuperam e vivem (mais) calmos num zoo do Nepal

Chimpu e Champa estavam a ser contrabandeados da Nigéria quando foram resgatados pela polícia do Nepal. Os chimpanzés tinham cerca de três a seis meses na altura do resgate, pareciam assustados e não confiavam nos humanos. As condições de saúde estavam longe de serem as desejáveis. Os animais foram entregues ao jardim zoológico em Katmandu, a capital nepalesa, e a directora do Zoo Central, Rachana Shaha, ficou surpreendida com a recuperação.

O jardim zoológico construiu uma casa de mais de 300 metros quadrados pés quadrados para Chimpu e Champa, agora adultos e dois dos animais mais curiosos do zoo.

​O tráfico de animais selvagens é um acto comercial ilegal que vale até 150 mil milhões de dólares (143,9 milhões de euros) por ano a nível mundial, de acordo com o grupo de conservação do Reino Unido United for Wildlife. A pandemia de covid-19 levou a uma forte redução também deste tipo de crime organizado, com redes por todo o mundo, mas a actividade está a recuperar à medida que as restrições são atenuadas, de acordo com a Agência de Investigação Ambiental.