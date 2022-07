Uma casa de cortiça que é como um ser vivo: “É para ir mudando com o tempo”

Na margem Sul do rio Tejo, no pinhal da Aroeira, assenta um “refúgio” criado no meio da natureza para fazer parte dela. Coberto por cortiça — um “material que vive” e “vai ao encontro dos troncos dos pinheiros” —, o edifício foi construído com a intenção de “preservar a natureza” o máximo possível, conta a arquitecta Inês Brandão, ao P3.

O natural enquadra-se na obra logo à entrada. A amendoeira lá disposta personifica “o conceito de que a casa não é estanque”, sendo uma árvore que “vai mudando conforme as estações''. “Do nosso ponto de vista, uma casa é para ir mudando com o tempo, é algo que é quase um ser vivo e não uma coisa estanque.”

O abate de pinheiros foi feito onde “a casa foi implantada”, e em situações impossíveis de “contornar”. “Há muito este conceito de que as árvores são um impedimento para construir”, afirma a arquitecta. Acabaram por plantar novos pinheiros, um deles "na passagem da entrada para a zona social, uma espécie de pátio”. “Claro que temos de ter cuidado”, ressalva Inês Brandão. Contudo, completa, existem “formas de plantar e proteger as raízes de forma a não prejudicar a saúde da casa''.

A obra divide-se em dois pisos. O “ponto de entrada é como se fosse uma cópula de onde saem dois eixos principais”: um que conecta “as áreas sociais” e outro que, através das “escadas, liga à área mais particular, que são os quartos”. “Neste caso, era importante dividir a área privada do cliente e depois da restante família e amigos. Ou seja, o cliente tem uma suíte no piso de baixo, totalmente privada e com uma ligação com o exterior, e, depois, no piso de cima, temos outro corredor que faz a ligação com todos os outros quartos”, explica a arquitecta.

Foram tidos em conta "princípios de sustentabilidade” porque, “mais importante do que ter uma torneira xpto é a saúde da casa”. As fachadas a nordeste e noroeste “funcionam como um segundo muro” e permitem não só “evitar perdas de energia” como criar uma zona com “o máximo de privacidade naquele espaço exterior”. “Em tom de brincadeira, ao longo do processo, falávamos em criar um oásis”, revela Inês Brandão.

O aroma dos pinheiros, misturado com o alecrim, lavanda, tomilho e outras plantas utilizadas no arranjo paisagístico — enquadradas no “clima da região e na escassez de água” — convocam o olfacto para uma experiência. É “importante apelar a todos os sentidos”.

Texto editado por Ana Maria Henriques