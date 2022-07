Sporting anuncia Rochinha por quatro temporadas

Extremo chega do Vitória de Guimarães e assina até 2026. Fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O Sporting anunciou nesta quarta-feira a contratação de Rochinha por quatro temporadas. O extremo de 27 anos chega a Alvalade depois de quatro épocas no Vitória de Guimarães, com contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. Rochinha é o sexto reforço “leonino” para a nova época, depois de garantidos o central Jeremiah St. Juste (ex-Mainz), o guarda-redes Franco Israel (ex-Juventus), os médios Hidemasa Morita (ex-Santa Clara) e Diogo Abreu (ex-FC Porto), e o avançado Fatawu Issahaku (ex-Steadfast).

Com formação feita entre FC Porto, Feirense, Boavista e Benfica, o novo jogador do Sporting ainda teve experiências em Inglaterra (Bolton) e Bélgica (Standard Liége) antes de se afirmar no futebol português, primeiro no Boavista, depois no Vitória, onde estava desde 2019 e de onde sai como capitão de equipa.

“É uma alegria muito grande. Este era o passo certo na minha carreira, estou muito feliz por pertencer a esta equipa e a esta família. Agora cabe-me dar tudo no dia-a-dia para ajudar o grupo ao máximo”, afirmou o jogador natural de Espinho em declarações reproduzidas pelo site oficial do Sporting.

Em Alvalade, Rochinha vai reencontrar dois antigos colegas no Vitória, Nuno Santos e Marcus Edwards, algo que, considera, vai facilitar a sua integração no plantel às ordens de Rúben Amorim: “O facto de conhecer o Marcus Edwards e o Nuno Santos vai ajudar-me muito nesta fase inicial. Além disso, já me cruzei com muitos dos outros jogadores e isso é importante porque vão poder ajudar-me ao máximo na adaptação. Mesmo os jogadores que não conhecia, têm sido impecáveis e ajudaram-me em tudo neste primeiro dia, tenho de agradecer também por isso”.