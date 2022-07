Portugal com mais medalhas e mais títulos em Oran

Mais medalhas e mais títulos do que há quatro anos. É este o balanço da participação portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo, que decorreram em Oran, na Argélia. Depois das 24 medalhas (três ouros, oito pratas e 13 bronzes) conquistadas na primeira participação portuguesa no evento, há quatro anos, em Tarragona, Portugal conquistou 25 posições de pódio, dos quais sete títulos, mais dez de prata e oito de bronze.

Numa participação com menos atletas (159, menos 62 que em Tarragona) em menos modalidades (20, menos 9 que no evento espanhol, a natação foi a comitiva em maior destaque, com nove medalhas, conquistadas, das quais três de ouro. Dois dos títulos foram de Camila Rebelo, vencedora nos 100m e 200m costas. Também Diogo Ribeiro saiu de Oran com duas medalhas, uma de ouro nos 50m mariposa e outra de prata nos 100m livres.

Depois da natação, o atletismo foi a segunda modalidade que mais contribuiu para o medalheiro português, com oito medalhas, três das quais de ouro. Leandro Ramos dominou no lançamento do dardo, enquanto João Coelho e Cátia Azevedo ganharam a final dos 400m planos. Outro dos destaques da equipa foi a veterana velocista Lorene Bazolo. A atleta de 39 anos foi segunda na final dos 100m e terceira na final dos 200m.

O outro título da comitiva portuguesa aconteceu no ciclismo de estrada, com Rafaela Reias a triunfar na prova de contra-relógio individual. Houve ainda medalhas conquistadas no tiro, na ginástica artística e no ténis de mesa, e bateram-se cinco recordes nacionais nesta competição, para além de terem sido estabelecidas 20 melhores marcas de 2022.

Vinte e quatro dos 27 países participantes nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo ganharam medalhas. A Itália foi, de longe, o país com mais medalhas, 159 (48 de ouro), seguido da Turquia (108, 45 de ouro) e da França (81, 21 de ouro). Portugal ficou em nono no ranking das medalhas.

A próxima edição dos Jogos do Mediterrâneo vai acontecer em Taranto, Itália, em 2025.