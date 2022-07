A exposição Portugal Global: o Olhar da Fotografia quer celebrar o país

"O que faz de nós Portugal e portugueses"? "O que nos une e encanta"? A já centenária Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) decidiu recorrer a imagens fotográficas para traduzir aquilo que tentou transmitir por palavras, na sua página de Facebook. "As suas gentes, os monumentos, as artes, os costumes, as festas, a costa, as montanhas, as planícies, o imenso mar, o artesanato, os vales, as ilhas, a arquitectura, os rios, a gastronomia, os lagos, as rochas e rochedos, os campos, as cidades, as vilas e aldeias, o céu, a luz, os animais, as paisagens", desde que existam ou possam ser avistados em território nacional.

Foi para celebrar Portugal e todos esses elementos que a SHIP inaugurou, a 23 de Junho, a exposição Portugal Global: o Olhar da Fotografia, na sua sede, o Palácio da Independência, no Largo de São Domingos, em Lisboa. Nas paredes do antigo edifício encontram-se expostas fotografias de 28 fotógrafos profissionais e amadores "de qualidade reconhecida", sublinha a organização, que fazem "um retrato da diversidade cultural do país". Nelas estão patentes "os diferentes olhares sobre as comunidades, costumes, artes, paisagens e fauna" portugueses.

A exposição, que exibe 30 fotografias, pode ser visitada até 29 de Julho na Galeria Fernando Pessoa, no interior do Palácio. "O destino manifesto da Sociedade Histórica é o de congregar, no seu âmbito programático e associativo, os portugueses, os luso-descendentes e os demais luso-falantes, unindo-os no amor à Pátria, à Língua Portuguesa e ao Mar que universalizou Portugal e a Lusofonia, abrindo as portas ao Encontro das Civilizações dos cinco continentes."