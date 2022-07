A arte e o luxo

Através de uma entrevista no Diário de Notícias a José Neves (que o jornal apresenta como “CEO e fundador do site de vendas de luxo Farfetch e criador da Fundação José Neves”), ficámos a saber que “o luxo já recuperou desde a pandemia”. E a seguir quantifica: “Crescemos 20% no primeiro trimestre”. Declinada por um empresário, a palavra “luxo” sofre uma espécie de deflação e designa apenas um ramo da indústria e do comércio, um sector da economia. Seve para designar uma mercadoria enriquecida, no sentido em que podemos falar do enriquecimento de um metal, como o urânio.