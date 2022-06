Arsenal oficializa contratação de Fábio Vieira

O Arsenal confirmou nesta terça-feira a contratação de Fábio Vieira, médio que representava o FC Porto. Os “dragões” já tinham revelado terem alcançado um princípio de acordo com os londrinos para a transferência a título definitivo, num negócio avaliado em 35 milhões de euros, mais cinco milhões por objectivos.

Fábio Vieira, que no Arsenal vai vestir a camisola 21, realizou em 2021/22 pelo FC Porto um total de 39 jogos, tendo registado sete golos e 16 assistências, e estava desde 2008/09 ligado aos “dragões”.

Em declarações ao site oficial do quinto classificado da última edição da Premier League, Edu, director técnico do Arsenal, afirmou que no clube estão todos “muito satisfeitos pela contratação do Fábio [Vieira]. É um jogador com qualidades especiais e que se sente confortável com a bola no último terço. Estamos entusiasmados por trabalharmos com ele.”

Já o espanhol Mikel Arteta, treinador da equipa inglesa, disse também estar “muito entusiasmado” por contar “um talento tão especial”: “O Fábio é um jogador muito criativo e vai trazer qualidade e versatilidade ao nosso estilo de jogo ofensivo. Damos as boas-vindas ao Fábio e à sua família ao nosso clube e mal podemos esperar por trabalhar com ele na próxima época”.