Suspensas as explorações nas pedreiras históricas do Mosteiro da Batalha

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro concede mais um ano de suspensão parcial do Plano Director Municipal na freguesia de Reguengo do Fetal.

Na sequência do pedido do executivo da Câmara da Batalha à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), foi concedida a prorrogação da suspensão parcial do Plano Director Municipal (PDM), um instrumento legal fundamental na gestão do território municipal, por mais um ano, informa o município esta terça-feira. Isto significa que não poderão ser efectuadas intervenções isoladas e de pedidos de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos na área que envolve as pedreiras históricas do Mosteiro da Batalha, localizadas no lugar da Torre, Reguengo do Fetal.

Os motivos apresentados pela Câmara Municipal da Batalha junto da CCDRC baseiam-se no facto de que quaisquer intervenções efectuadas na área que envolvam as pedreiras apresentam-se susceptíveis “de comprometer a valorização dos territórios rurais e sítios de importância histórico-cultural associados à construção do Mosteiro da Batalha e classificados nos termos da Lei de Bases do Património Cultural”, tal como aponta Raul Castro, Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Por estas razões, a Comissão emitiu parecer favorável quanto à prorrogação por mais um ano da suspensão do PDM com o objectivo de protecção dos valores patrimoniais atendendo à geodiversidade local da zona.

Este ano foi feita uma petição online que visa proteger os valores ambientais e projectos de valorização cultural, onde é exigido que o governo, através do Ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, determine a anulação das autorizações e licenciamentos concedidos para a exploração ou pesquisa de recursos geológicos nas áreas de protecção. No documento pode ler-se que na freguesia de Reguengo do Fetal encontra-se aprovada a candidatura, ao Programa Operacional do Centro - Centro 2020, de um projecto de execução de percursos pedestres, nomeadamente da Rota das Pedreiras Históricas Medievais do Mosteiro da Batalha, a desenvolver numa área que integra o maciço calcário estremenho e, assim, objecto de preservação e protecção.