“Secretas” portuguesas identificaram jovens radicalizados no jihadismo

O Serviço de Informação e Segurança, vulgarmente conhecido como as “secretas” portuguesas, sinalizaram no ano passado no país jovens que durante o período de confinamento desenvolveram processos de radicalização online, através de propaganda jihadista. Isso mesmo é referido no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2021, divulgado esta quarta-feira, após uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, onde o documento foi analisado.