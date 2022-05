Decorrem nesta sexta-feira, em Faro, as celebrações do Dia da Marinha. O seu responsável quer que sejam mais do que uma simples efeméride. Tem pensamento próprio sobre o futuro e os meios necessários, sobre o lugar específico da Marinha nas Forças Armadas e sobre o mar, a nossa última fronteira. “Somos muito mais mar do que terra”, observa.