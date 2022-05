A madrugada em que a lua ficou vermelha

A chamada "Lua de Sangue" foi visível a partir de vários pontos do globo. Em Portugal, as nuvens impediram a observação do fenómeno na sua totalidade.

O tom avermelhado ocorre porque a atmosfera da Terra funciona como um filtro para a luz solar. Este filtro deixa passar de forma mais eficaz os tons vermelhos e reflecte os verdes e azuis (daí o azul do céu durante o dia).

Quando os raios solares atingem indirectamente a Lua, iluminam o nosso satélite natural com os tons avermelhados que este filtro deixou passar. Sem a atmosfera do nosso planeta, a Lua quando entrasse na umbra ficaria às escuras.

Os eclipses lunares totais acontecem quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham adequadamente para que a Lua fique na sombra do nosso do nosso planeta – o que acontece apenas duas a três vezes por ano, já que a órbita do nosso satélite natural é inclinada.