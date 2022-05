Rota da Sardinha Cup chega em Junho à Figueira da Foz

Após duas edições condicionadas pela pandemia, a terceira regata da prova contará com 22 veleiros Figaro Bénéteau 3, que partem de França a 6 de Junho rumo à costa portuguesa.

Esta será já a 3.ª edição, mas, pela primeira vez, o objectivo que esteve na origem da regata será cumprido: promover uma competição onde os Figaro Beneteau 3, veleiros com foils de 9,75 metros, vão percorrer a rota habitualmente seguida pelas sardinhas quando sobem o Golfo da Biscaia, vindas de Portugal, para chegarem à costa francesa.

Assim, entre 3 e 19 de Junho será disputada a Sardinha Cup 2022, regata que contará com dois percursos que vão ligar Saint Gilles Croix de Vie, o principal porto francês para a pesca da sardinha, à Figueira da Foz.

Lançada em 2019, a rota da Sardinha Cup ficou fora da costa portuguesa nas duas primeiras edições devido às restrições provocadas pela pandemia, mas nesta edição os 22 veleiros Figaro Bénéteau 3 (44 velejadores), vão partir a 6 de Junho de Saint Gilles Croix de Vie, pequeno porto a cerca de 80 quilómetros de Nantes, seguindo em direcção à Figueira da Foz, onde devem chegar quatro dias depois, no Dia de Portugal.

Os monocascos ficarão em solo nacional entre 10 e 14 de Junho - haverá uma regata de exibição ao largo da Figueira da Foz no dia 12 -, regressando depois a Saint Gilles Croix de Vie, bem próximo de Sables d'Olonne, o ponto de partida e de chegada da mítica regata Vendée Globe.

Organizado pelo Team Vendée Formation, a Sardinha Cup será o terceiro de cinco eventos do campeonato francês de Elite Offshore em 2022 e mais de metade dos 44 velejadores inscritos têm menos de 30 anos. O mais jovem da corrida será Basile Bourgnon, com 20 anos, que se estreia esta temporada no circuito Figaro Beneteau.

Com seis das 22 duplas a serem mistas, os principais candidatos à vitória na Sardinha Cup 2022 serão Erwan Le Draoulec e Loïs Berrehar (Skipper MACIF), a dupla formada por Achille Nebout e Pierre Quiroga (Amarris-Primeo Energie), o suíço Nils Palmieri e Pierre Le Roy (Teamwork) ou o par constituído por Tom Dolan e Alan Roberts (Smurfit Kappa - Kingspan).