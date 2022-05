Ainda guardas o teu telemóvel de teclas preferido? Mostra-nos

Estão adormecidos em gavetas nostálgicas, mas ainda não se desligaram para sempre. Prontos para emergências mais ou menos prováveis, decidimos colectivamente guardar os telemóveis antigos em vez de os deitar fora. Facilmente desmontáveis, compactos e duradouros, os telemóveis de teclas dos anos 1990 têm mais razões para deixar saudades além da bateria que agora nos parece interminável. Qual continua a ser o teu favorito? Ainda usas um telemóvel destes, em vez de um smartphone?

Queremos relembrá-lo. Envia-nos, até esta quarta-feira, 11 de Maio, uma fotografia do telemóvel que guardaste e que te deixa mais saudades, em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o assunto "telemóvel" no email, para o endereço publicop3@gmail.com. Se quiseres, diz-nos quando o tiveste e o que mais gostavas nele. Vamos publicar as que nos deixarem com mais nostalgia.