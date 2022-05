Botão a botão, enche Daniel um quadro

Estava Daniel Lamas Oliveira a fazer trabalhos manuais com os seus três filhos quando, no meio de tantos materiais, encontrou em “simples” botões um novo fascínio. “Fiquei fascinado pelo potencial destes objectos com vários formatos, cores e feitios e comecei a imaginá-los noutras aplicações menos óbvias", conta o artista de 43 anos.

Assim, desde inícios de 2021 que o engenheiro civil amarantino de os usa para retratar algumas das personalidades mais emblemáticas do mundo artístico nacional (da literatura e da pintura), entre elas, Fernando Pessoa, Miguel Torga, Armanda Passos e Amadeo de Souza-Cardozo. É um conceito de “arte bruta”, diz, com uma “técnica directa de colagem” interligada à utilização de “material cru” e sem “nenhuma influência de estilos”. Desta forma, o autor procura criar peças com as quais se identifica, divertindo-se pelo meio e esperando provocar sentimentos em quem as vê pela primeira vez.

Até 31 de Maio é possível vê-las na Livraria Traga-Mundos, em Vila Real, onde apresenta Fazedores de Novos Mundos, a sua primeira exposição em que presta homenagem a vários artistas que são, ainda hoje, uma referência e uma inspiração. Com ela, Daniel espera também incentivar outras pessoas a desenvolver “projectos criativos” e a “concretizar essas ideias, por mais absurdas que possam parecer”.

