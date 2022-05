Governo prevê 2600 novas vagas na PSP e GNR este ano

José Luís Carneiro explica o Orçamento do Estado para este ano no Parlamento esta sexta-feira. Documento que enviou aos deputados deixa de fora um dos temas mais polémicos - o adiamento da extinção do SEF.

Reforçar as forças de segurança com 600 milhões de euros, abrir 2600 vagas para novos profissionais e incluir a segurança rodoviária no plano curricular das escolas. Estes são alguns dos detalhes que constam na nota explicativa que o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, irá levar ao Parlamento esta sexta-feira, onde será ouvido pela comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022.