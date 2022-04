Benfica vence Sporting e fica a um jogo do título nacional de voleibol

Numa final à melhor de cinco jogos, a formação comandada pelo brasileiro Marcel Matz está agora a um triunfo do título, que pode assegurar já na Luz, no próximo sábado.

O Benfica venceu neste sábado na recepção ao Sporting, por 3-1, no segundo jogo de atribuição do título nacional de voleibol, ficando assim a um triunfo de assegurar o tricampeoato nacional.

Os bicampeões portugueses, que já tinham vencido os rivais de Lisboa no Pavilhão João Rocha, por 3-0, triunfaram neste sábado com os parciais de 25-23, 21-25, 25-20 e 25-19. Rafa, do lado do Benfica, e Tiago Pereira, do Sporting, foram os jogadores mais em foco em cada equipa.

Numa final disputada à melhor de cinco jogos, a formação comandada pelo brasileiro Marcel Matz está agora a um triunfo do título, que pode assegurar já na Luz, caso vença o terceiro jogo, marcado para sábado, 7 de Maio, a partir das 20h30.