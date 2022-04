Académica anula data das eleições por falta de candidatos

As eleições para os órgãos sociais da Académica, previstas para 15 de Maio, foram anuladas neste sábado por falta de candidatos. Em comunicado, a comissão eleitoral informou que até ao limite do prazo estatutariamente previsto para a apresentação de candidaturas, que terminava hoje, às 20h00, “foram apresentadas apenas duas listas ao Conselho Académico”.

“Não foram apresentadas listas para a Direcção, para a Mesa da Assembleia Geral nem para o Conselho Fiscal”, refere a nota, frisando que, “face ao exposto, impõe-se dar sem efeito o acto eleitoral, devolvendo a palavra à Mesa da Assembleia Geral para que seja designada nova data para o efeito”.

De acordo com a decisão da mesa da Assembleia Geral, que escolheu o primeiro dia previsto nos estatutos, as eleições estavam agendadas para 15 de Maio, no mesmo dia em que a “briosa”, já despromovida à Liga 3, recebe o Farense, na última jornada da II Liga.

A Académica é liderada há cinco anos por Pedro Roxo, que assumiu a presidência depois da saída de Paulo Almeida e venceu as últimas eleições, realizadas há três anos, contra o médico Joaquim Reis.

Os “estudantes” viram a descida à Liga 3 consumada no dia 16 de Abril, ao empatarem 0-0 em casa com o Penafiel, em jogo da 30.ª jornada, descendo pela primeira vez na sua história à terceira divisão.

O histórico clube de Coimbra ocupa a última posição da tabela classificativa, com 16 pontos em 32 jogos, tendo somado ao longo da época apenas três vitórias e sete empates.