Conceição denuncia insultos do árbitro aos jogadores do FC Porto

O treinador do FC Porto revelou, esta sexta-feira, durante a conferência de antevisão da partida deste sábado (19h, SPTV1) com o Vizela, da 32.ª jornada da I Liga, que os jogadores portistas foram insultados pelo árbitro, em Braga, no último jogo.

Sérgio Conceição mostrou-se indignado com a postura do árbitro Hugo Miguel - afastado pelo Conselho de Arbitragem das nomeações para esta ronda - no encontro com o Sp. Braga, de que resultou a primeira derrota dos portistas no campeonato após uma série de 58 jogos.

“Já vi árbitros a responderem a jogadores, mas a insultar? A chamar literalmente enganador ao Taremi. Em Braga, o Hugo Miguel disse para o Francisco Conceição: ‘Este ano não cais?’. Quando o engenheiro Luís Gonçalves levou cartão vermelho, disse: ‘Agora mete providência cautelar'”, denunciou, garantindo que “contra isso, contra tudo isso”, irá fazer tudo para ganhar. “Volto a referir, para ganhar!”.

LIVE: Conferência de Imprensa de Sérgio Conceição ? https://t.co/TxNYAObwK8 — FC Porto (@FCPorto) April 29, 2022

Questionado sobre o processo de inquérito instaurado ao Portimonense, pelo “onze” apresentado no Estádio do Dragão, o treinador não poupou críticas. “Acho esse inquérito uma vergonha. É o espelho do futebol português. Tenho assistido a coisas que têm atingido um nível muitíssimo baixo”, salientou.

A três jornadas do fim da competição, os “dragões” precisam de quatro pontos para garantirem o título, isto se o Sporting vencer todos os jogos. Mesmo assim, o treinador da equipa “azul e branca” não espera facilidades.

“Estes jogos na parte final do campeonato ganham uma dimensão diferente, são equipas que lutam por diferentes objectivos. O Vizela também vê estes jogos como finais. Espera-nos um jogo competitivo, cabe-nos ir à procura dos três pontos, é com esse intuito que preparamos este jogo”, referiu.

Depois da derrota com o Sp. Braga, Sérgio Conceição admitiu que a semana foi difícil. “Uma reacção difícil pelo que se passou no jogo, não estamos habituados a perder. Olhámos para dentro, para o que não fizemos, o que podíamos ter feito. Não falo de atitude, talvez mais inteligência no jogo. O Sp. Braga mudou a postura habitual e nós não soubemos, a começar por mim, desmontar a organização defensiva do Sp. Braga”, referiu.

Vizela “precisa de pontos"

Por seu lado, o treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, pretende impedir o regresso do FC Porto às vitórias. O técnico dos minhotos reconhece que o líder vai querer corrigir o deslize da jornada passada, mas lembra que o Vizela “precisa de pontos na luta pela permanência”.

“Espero um FC Porto competitivo, com cultura de vitória, que vai querer vencer para estar mais perto dos seus objectivos. Mas nós também queremos e precisamos de pontuar”, disse Álvaro Pacheco.

O treinador dos vizelenses não acredita num adversário fragilizado pela derrota em Braga, esperando “um FC Porto forte, com grande alma, à imagem do seu treinador, agressivo com e sem bola, muito pressionante e forte nos duelos”.

O treinador do Vizela afastou cenários de gestão do plantel, prometendo apresentar a “equipa mais forte”, sem ver a prestação do Sp. Braga como exemplo a seguir. “Temos de nos focar em nós e tentar anular os pontos fortes do adversário”.

?? Á?????????? ?????????????? lançou o jogo de amanhã com o FC Porto.https://t.co/HvTiRfntQP — fcvizela (@FCVizelaOficial) April 29, 2022

O treinador dos minhotos não pode contar com o castigado Cassiano, nem com o lesionado Marcos Paulo, sendo que Bruno Wilson e Kiki Afonso, a recuperarem de lesão, continuam em dúvida.