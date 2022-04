DGEG tem 25 funcionários para fiscalizar mais de 2000 pedreiras no país

A Direcção-Geral de Energia e Geologia só tem 25 funcionários para fiscalizar as mais de duas mil pedreiras existentes no país, sendo que, destes, nove são colaboradores com contrato de avença. A Inspecção do Ambiente considera que a distribuição de técnicos superiores a nível regional pelas pedreiras em situação crítica não é uniforme e recomenda à tutela uma nova auditoria e o reforço de recursos humanos e materiais.