Snowboarder Chloe Kim interrompe carreira aos 22 anos para se focar na saúde mental

A snowboarder norte-americana Chloe Kim anunciou que vai interromper a sua carreira para se focar na saúde mental. “Vou tirar uma época inteira por causa da minha saúde mental, quero reiniciar depois de um ano tão divertido, mas esgotante”, disse a atleta. “Quero aproveitar o momento e voltar quando me sentir preparada.”

Apesar da pausa, mantém os planos para disputar a terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2026, que se irão realizar em Milão e Cortina d’Ampezzo. “Por enquanto, o plano é definitivamente ir atrás de uma terceira medalha”, disse ao site Cheddar News, numa entrevista publicada na quinta-feira.

Kim entrou na história do desporto ao ser a atleta mais jovem a ganhar uma medalha de ouro no snowboard, nos Jogos Olímpicos de 2018, quando tinha apenas 17 anos. Em 2022, fez a dobradinha e defendeu o seu ouro, tornando-se na primeira mulher a conseguir ganhar duas medalhas de ouro seguidas no snowboard.

Não é a primeira vez que a atleta fala sobre a sua saúde mental de forma pública. “Desta vez já sabia o que esperar por isso não cheguei tão fundo”, disse, resumindo a experiência pós-Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. “Sou grata por essa experiência porque cresci muito”, avalia. “Vejo a parte positiva desses momentos negativos.”

“Acho que muita da pressão que sinto vem, principalmente, de mim mesma e é pressão que coloco em mim mesma”, acredita. “Como atleta profissional e também alguém que genuinamente gosta do que faz, não consigo não ter altas expectativas para mim própria, certo? Eu quero ser a melhor snowboarder que posso ser e se não posso fazer isso é frustrante.”

Durante a entrevista, a atleta de 22 anos recordou que começou no desporto com quatro anos: “É a minha identidade agora. Quando comecei a perder o amor pelo desporto, fui para a faculdade”, recorda.

Começou a frequentar a Universidade de Princeton em 2019, depois de uma lesão que a afastou do desporto por 22 meses, e que a levou a focar-se nos estudos. “Preciso de ser humana, preciso de ser uma miúda normal uma vez na vida”, explicou, numa entrevista de 2021 ao New York Times, onde reflectiu sobre a sua carreira e decisão de estudar em Princeton. “Foi bom saber que posso fazer amigos com as pessoas que não são snowboarders”, disse. “É bom ter esse tipo de separação e afastar-me dos pensamentos do trabalho.”

A pandemia foi dura, recorda durante na mesma entrevista ao jornal norte-americano. Sozinha, sem a distracção da faculdade ou do snowboard, Chloe Kim começou a sentir-se deprimida: “Se o meu namorado não me impedisse de ver as notícias, eu sentava-me à frente da televisão e chorava”, disse ao New York Times. “Não sabia quais eram os sintomas de depressão – achava apenas que era estar triste, o que não é o caso. Eu tinha outros sintomas. Estava sempre cansada, dormi imenso. Não estava motivada para fazer nada. Era difícil sair da cama e tratar de mim.”

Em 2021, recuperou um pouco da normalidade: voltou aos treinos, já de olhos postos nos Jogos Olímpicos de 2022, onde garantiu a sua segunda medalha de ouro na modalidade.