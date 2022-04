Morreu Hilário Amorim, cineclubista e antigo colaborador do P3

Morreu Hilário Amorim, cinéfilo e programador cultural que colaborou com o P3 durante seis anos e meio, vítima de uma embolia pulmonar. Tinha 50 anos.

Natural do Porto, Hilário passou grande parte da vida na Póvoa de Varzim, onde se envolveu na vida cultural e contribuiu para o renascimento da actividade cineclubista na cidade, nomeadamente na direcção do Cineclube Octopus. “Ele mexia-se muito, fazia muita coisa — era ele que tratava dos convidados, por exemplo, fazia as entrevistas, dizíamos que estava cada vez melhor”, conta ao P3 o presidente, Hugo Vieira, que elogia ainda a proactividade e curiosidade do amigo: “Era muito estudioso e dinâmico.”

Hilário licenciou-se em Tecnologia da Comunicação Audiovisual e criou e dirigiu projectos como os festivais ViMus e PortoFFF, tendo também colaborado na Guimarães 2012 — Capital Europeia da Cultura. Foi ainda responsável pelo projecto Videoclipe.pt, uma plataforma dedicada a este formato audiovisual que manteve uma parceria com o P3.

Entre 2013 e 2019, Hilário teve uma rubrica de curadoria de videoclipes portugueses no P3 na qual apresentou o trabalho de inúmeros artistas nacionais. O último, de Júlio Resende, foi publicado em Julho de 2019.

“Portista ferrenho”, nas palavras de Hugo, alimentou toda a vida a paixão pelo cinema (“via montes de filmes”) dentro do movimento cineclubístico. “A sua agitação associativa foi fundamental [para] criar a ondulação que propiciou o retomar do movimento cineclubista nacional e é nesse sentido que lhe prestamos a nossa homenagem”, reagiu no Facebook o Centro de Estudos Cinematográficos da Associação Académica de Coimbra.

Gostava de filmes “fora da caixa”, diz o presidente do Octopus, de “novas estéticas”, que na programação do cineclube tinham de ser equilibrados com conteúdos “mais eclécticos”.

O velório acontece esta sexta-feira, 22 de Abril, pelas 17 horas, na Igreja de São José de Ribamar, na Póvoa de Varzim. Este sábado, 23 de Abril, pelas 10 horas realiza-se a missa fúnebre.