Rios ibéricos contaminados com pesticidas, herbicidas e metais pesados

Do relatório Toxic Rivers, elaborado pela organização ambientalista espanhola Ecologistas en Acción e apresentado no início de Março, subtrai-se uma preocupante conclusão: “todas as bacias hidrográficas” do país vizinho “apresentam contaminação com substâncias tóxicas” tanto nas águas superficiais (rios, reservatórios, lagos) como nos aquíferos subterrâneos. O impacto desta carga poluente no território português está por aferir.