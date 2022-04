João Leão vai gerir projecto financiado pelo Orçamento do Estado que ajudou a preparar

Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do Iscte tem financiamento público de 8 milhões de euros. Instituição garante que negociação do apoio não incluiu o antigo titular das Finanças, que é agora vice-reitor.

O anterior ministro das Finanças, João Leão, é o novo vice-reitor do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. Foi nomeado para o cargo dois dias depois de ter deixado o Governo. Na instituição de ensino superior, onde já era professor, vai gerir, entre outros projectos, o Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias (CVTT), cujo financiamento foi incluído no último Orçamento do Estado que ajudou a desenhar e que foi apresentado esta semana pelo seu sucessor nas Finanças, Fernando Medina. Estão previstos 8 milhões de euros de investimento público nesta obra.