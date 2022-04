João Leão garante que não interveio no financiamento do Estado ao Iscte

O ex-ministro das Finanças João Leão garante que não teve qualquer intervenção na decisão de incluir um financiamento público ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (CVTT) do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, onde agora é vice-reitor, no Orçamento do Estado para 2022. Esse apoio já constava do documento apresentado em Outubro, quando ainda era governante, e tem inscritos 8 milhões de euros na versão apresentada esta semana pelo seu sucessor, Fernando Medina.