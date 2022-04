A proposta de Orçamento do Estado para 2022 entregue esta quarta-feira traz poucas novidades em relação ao documento chumbado em Outubro de 2021. Entre as medidas propostas para a alçada do Ministério da Administração Interna estão a extinção do SEF, a criação de um instituto de tecnologias de segurança interna e um aumento da verba para a segurança interna de 8% face a 2021.