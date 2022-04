Os retratos “sem cara” de Shaina McCoy são os álbuns de fotos de família de todos nós

“Parece um álbum de fotos de família à escala real”: é assim que a norte-americana Shaina McCoy percepciona a sua nova exposição na Galeria Duarte Sequeira, em Braga. Entre 9 de Abril e 11 de Junho, é possível conhecer o trabalho da artista, natural do estado de Minnesota, na mostra Cadillac4. É a sua primeira exposição a solo em Portugal e nela pode ver-se um conjunto de retratos “que derivam de memórias, retiradas dos álbuns de fotografias de família”, explica a galeria em comunicado.

O nome da exposição tem origem numa expressão dita por um amigo de McCoy: “We go back like a Cadillac on four flats” (“Conhecemo-nos como um Cadillac com quatro pneus furados”, numa tradução livre para português). Uma frase que, para a artista, se refere à “família, amigos e amizades que têm sido construídas dentro do parentesco”.

A ideia de pintar membros da sua família surgiu quando teve de fazer um projecto, na Escola Secundária de Artes de Perpich, onde estudou de 2010 a 2012, em que teve de “explorar a pintura a óleo” e “escolher um assunto que quisesse pintar no decorrer de três semanas”, conta a artista ao P3. Assim, “começou a pintar o seu povo”, até porque “não sabia mais o que pintar” e “não tinha qualquer interesse em pintar naturezas-mortas, arquitectura ou animais”. “Acho que existe um amor que temos [como família] que é algo que quero partilhar com o mundo. É algo que é muito especial para mim, que me recorda do meu objectivo, onde estou e qual é o meu propósito aqui na Terra.”

Caracterizadas pelas suas pinceladas espessas, as pinturas a óleo de Cadillac4 destacam-se pela ausência de elementos faciais nas pessoas retratadas. Tal tem um propósito: os retratos “sem cara” servem como uma “afirmação” das figuras pintadas, permitindo “balançar entre o precipício da familiaridade e o anonimato e desfocar a identidade privada e pública”, descreve a galeria.

No mesmo projecto do ensino secundário, McCoy descobriu que “simplesmente não sabia criar caras com uma tinta a óleo”, o que a fez pensar que a “sua arte não era arte” — esperava-se, diz, que alunos de Artes fossem capazes de “retratar algo que era igual à fotografia”. Contudo, as suas professoras incentivaram-na a prosseguir com este estilo artístico, pois era “unicamente dela” e “algo muito especial”.

Com esta exposição, Shaina McCoy pretende fazer com que os visitantes sintam que “estão a olhar por entre as páginas das suas próprias memórias de família”, vendo-se nas pinturas, “não importando o quão velhos são, o quão novos são, a sua cor, a sua origem”. Demonstrar “o laço, o carinho e a ternura que temos uns com os outros” através das pinturas é outro dos objectivos da artista. “Quero construir esta linguagem, continuar a expandi-la e partilhar os momentos da minha família para inspirar e fazer com que as pessoas abracem os seus entes queridos.”

Cadillac4 é inaugurada no sábado, 9 de Abril, entre as 18h e as 20h, na Galeria Duarte Sequeira, em Braga. A exposição é de entrada gratuita e pode ser visitada até 11 de Junho.

