Jogos com História: Quando City e Liverpool não estavam no topo

Sem os milhões investidos nos últimos anos por accionistas estrangeiros, o Manchester City e Liverpool não estariam onde estão agora. São clubes históricos e, principalmente no caso do segundo, com grandes ligações aos adeptos e à sua cidade, mas andaram algum tempo pelas ruas da amargura. Entretanto, o City foi comprado por um fundo milionário gerido por um sheik dos Emirados Árabes Unidos e os “reds” carburam agora com os dólares de um grupo norte-americano. A Premier League é global e os dois grandes candidatos ao título, que se defrontam neste domingo, são a prova disso.