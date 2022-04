Mortes por covid-19 a descer: Portugal pode alcançar meta que deixa cair máscaras no interior pela Páscoa

Os primeiros dias de Abril revelam uma inversão da tendência no que toca à mortalidade por covid-19 em Portugal, que está a descer e apresenta valores mais baixos do que há uma semana. Meta de 20 mortes por milhão de habitantes a 14 dias pode ser atingida na altura da Páscoa, defendem matemáticos ouvidos pelo PÚBLICO.

Portugal deverá atingir a meta que vai permitir acabar com as máscaras obrigatórias em espaços interiores na Páscoa ou na semana que se segue a esta quadra festiva. É, por isso, expectável que o referencial de 20 óbitos por covid-19 por milhão de habitantes, numa média a 14 dias, seja alcançado na altura em que pode terminar, ou ser renovado o estado de alerta decretado pelo Governo até ao próximo dia 18. As projecções são dos matemáticos Óscar Felgueiras e Carlos Antunes que, apesar de diferirem em alguns dias, apontam num sentido de redução no indicador da mortalidade.