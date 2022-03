"A Filosofia da Canção Moderna", de Bob Dylan, sairá em Portugal em Novembro

A editora Relógio D’Água anunciou esta quinta-feira que o livro A Filosofia da Canção Moderna, de Bob Dylan, será editado por eles em Novembro com tradução de Pedro Serrano e Angelina Barbosa.

A obra sairá no mesmo mês em que será publicada nos Estados Unidos. A 10 de Março a editora norte-americana Simon & Schuster tinha dado a novidade: Bob Dylan preparava-se para lançar no final deste ano um livro de ensaios intitulado The Philosophy of Modern Song, sobre a arte de escrever canções.

“Trata-se do primeiro escrito de Dylan depois de receber o Nobel da Literatura em 2016 e reúne 60 ensaios sobre o trabalho de composição de cantores e músicos como Nina Simone, Hank Williams e Elvis Costello”, escreve a editora de Francisco Vale no comunicado.

“Bob Dylan revela muito do que aprendeu ao longo dos anos, abordando com pormenor, e por vezes ironia, questões quase técnicas, como a ratoeira das rimas fáceis ou como o acréscimo de uma sílaba pode prejudicar uma canção. Mas, embora sejam reflexões sobre música, são também, na realidade, meditações sobre a condição humana. O livro, que começou a ser escrito em 2010, integra também uma cuidadosa selecção de 150 fotografias”, contam ainda.

Em Portugal, a obra literária do músico e compositor norte-americano, Nobel da Literatura 2016, tem sido publicada pela Relógio D’Água.

Estão disponíveis na editora o primeiro (e até agora único) volume de Crónicas (com tradução de Bárbara Pinto Coelho, as primeiras páginas podem ser lidas aqui), a ficção experimental Tarântula (com tradução de Vasco Gato, as primeiras páginas podem ser lidas aqui) e os dois volumes de Canções (com tradução de Pedro Serrano e Angelina Barbosa, primeiras páginas aqui e aqui).

Foi há sessenta anos que Bob Dylan gravou o seu primeiro disco, devido ao entusiasmo de um outro Bob: Robert Shelton. É isto que nos conta o jornalista Nuno Pacheco na sua crónica: O dia em que Bob descobriu outro Bob e assim fez História.

Boas leituras, até para a semana.