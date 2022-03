Portões do maior parque de flores do mundo voltam a abrir-se a visitantes, dois anos depois

Nada como um “Clássico Floral” para celebrar a reabertura do Keukenhof, também conhecido como Jardim da Europa, após dois anos de portões encerrados ao público devido às restrições impostas pela pandemia.

“As flores são importantes para as pessoas: fazem da parte das nossas vidas há séculos”, recorda-se em comunicado. São símbolos clássicos que vemos “na arte, na arquitectura, no design”.

Por isso, para comemorar a reabertura do Keukenhof e o 200.º aniversário do Mauritshuis, um dos museus mais importantes dos Países Baixos, situado em Haia e dedicado aos maiores mestres da pintura holandesa (Rapariga com brinco de pérola, de Vermeer, é um dos quadros em exibição), os canteiros aprumam-se de clássicos e, para levar a temática deste ano a outro patamar, vai ser “recriado o chamado bouquet impossível, que apresentava flores que florescem em diferentes estações do ano, e que foi retratado em muitas naturezas-mortas famosas do século XVII”.

De 24 de Março a 15 de Maio, o maior parque de flores do mundo exibe-se em mantos coloridos por uma infinidade de pétalas: são cerca de sete milhões de bolbos de 1600 variedades diferentes, entre narcisos, jacintos e 800 variedades de tulipas, exibidos ao longo de 32 hectares de campos frondosos, onde não faltam árvores, lagos, moinhos tradicionais holandeses, 15 quilómetros de trilhos para percorrer e cerca de 100 peças de arte.

Além dos jardins, as mostras de flores dentro dos pavilhões “voltaram a ficar maiores e mais bonitas”, promete-se, com a presença de “mais de 600 floricultores” que apresentam, em Keukenhof, “as suas mais belas flores e plantas para que os visitantes possam ver as novas variedades”.

O parque, situado junto a Lisse, cerca de 40km a sul de Amesterdão, integra uma propriedade com 240 hectares e 15 edifícios listados como património nacional, incluindo o castelo de Keukenhof, construído em 1641. Aberto ao público desde 1950, o Jardim da Europa tem sido um sucesso turístico, recebendo 236 mil visitantes logo no primeiro ano e 1,5 milhões em 2019. Para este ano, “esperam-se entre 700 mil e um milhão de pessoas”. A entrada custa 18,50€.

“Estamos muito felizes por podermos receber visitantes novamente”, reage o director do Keukenhof, Bart Siemerink, em comunicado, após dois anos com visitas exclusivamente online, através de vídeos e fotografias. “Admirar as flores ao vivo é algo com o qual nenhum vídeo pode competir, pois sentirá falta dos cheiros e da atmosfera do parque.” De acordo com Siemerink, “os primeiros jacintos e tulipas já estão floridos, para que os visitantes possam desfrutar de um parque colorido desde o primeiro dia.”