Antárctida com temperaturas 40 graus acima da média

A Antárctica bateu um recorde de temperaturas na última sexta-feira devido a uma onda de calor. A temperatura atingiu 11,8 graus Celsius negativos na estação de investigação Concordia, numa altura em que a média é de 55 graus negativos.

Nesse dia, todo o continente branco estava mais quente, com 4,8 graus acima da média, noticiou a agência Associated Press. Mas o valor mais impressionante foi registado na estação de investigação Concordia, franco-italiana, situada a 3233 metros de altitude, no meio do planalto antárctico.

“Mesmo que as condições de vento indiquem que a verdadeira temperatura seja de menos alguns graus Célsius, esta é uma temperatura extrema, com mais de 40 graus Celsius acima do que é normal para a época!”, lê-se numa publicação do Facebook da aliAntartide, a página oficial da Expedição Italiana na Antárctida, referindo-se às medições na estação Concordia.

A causa da onda de calor é uma massa de ar quente e húmida proveniente do oceano, segundo o observatório climático italiano.