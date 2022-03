Ficou um penálti por assinalar a favor do Benfica

Antes da análise de alguns lances mais controversos da 26.ª jornada, um ponto prévio. Se num lance claro e óbvio de pontapé de penálti onde a natureza da infracção não merece qualquer interpretação ou dúvida, o VAR não intervém para o corrigir e reverter, é porque por alguma razão, quem está na cidade do futebol não se apercebeu que houve uma irregularidade e por essa razão nem sequer verificou o lance deixando assim passar e cair um eventual erro cometido no terreno de jogo. Por esta e por muitas outras razões e para bem do esclarecimento público e percepção real do que acontece muitas vezes ao nível do VAR é que os áudios dos lances mais polémicos e que maior dúvida suscita deveriam ser tornados públicos. Quanto maior for o poder de comunicação de uma instituição maior será a sua credibilidade e transparência.

Moreirense-Sporting

Minuto 29 e 39, nos golos “leoninos” não houve nenhuma ilegalidade, ambos obtidos sem infracção à lei do fora de jogo. Primeiro é Slimani que é posto em jogo por Artur Jorge quando Edwards fez a assistência; depois é Paulinho que tem mais de dois adversários entre ele e a linha de baliza quando Porro fez o passe.

Minuto 33, Pablo Santos é correctamente advertido por agarrar e derrubar Ugarte quando este já não tinha a bola, num comportamento antidesportivo. O árbitro, bem, deu a lei da vantagem só mostrando o amarelo na interrupção de jogo após a conclusão da jogada.

Minuto 64, Pablo Santos deveria ter visto o segundo cartão amarelo e consequentemente ter sido expulso por, ao derrubar por trás Marc Edwards, cortar desta forma um ataque prometedor em que a equipa “leonina” ficava numa situação de 3 para 2, já no meio campo adversário.

FC Porto-Tondela

Minuto 11, Marcelo Alves, na sua área em tackle, toca primeiro e de forma clara na bola com o seu pé esquerdo na disputa do esférico com Otávio, não havendo, portanto, motivo para penálti.

Minuto 29, não há motivo para penálti a favor do Tondela, é Dadashov que vai chocar contra Fábio Cardoso que tinha a sua posição ganha.

Minuto 44, excelente a intervenção do VAR, que perante um penálti claro e óbvio reverte a decisão inicial do árbitro que nada assinalou. Na ocasião Taremi antecipa-se e toca na bola acabando posteriormente por ser pontapeado no seu pé direito por Sagnou.

Minuto 63, não há penalti de Uribe sobre Dadashov. Este caiu na área dos dragões porque foi rasteirado inadvertidamente pelo seu próprio colega (Sagna).

Minuto 70, Wendel, ao ser derrubado, ficou impossibilitado de concretizar um lance de claro ataque prometedor. Esta infracção é passível de cartão amarelo e o árbitro entendeu que a falta mais impactante e que levou mesmo à queda do jogador “azul e branco” foi a cometida por Hernando, que por já ter um cartão amarelo acabou por ser expulso. Embora “tecnicamente” se aceite esta decisão, em termos de gestão do jogo o árbitro poderia ter considerado que o toque dado em primeiro lugar por Sessi nas costas de Wendell e que levou a um primeiro desequilíbrio poderia ter sido a infracção a penalizar e assim tinha evitado a redução numérica da equipa tondelense.

Benfica-Vizela

Minuto 7, Taarabt entra fora de tempo e pisa o tornozelo de Kiki Afonso. Uma entrada com força excessiva que pôs em risco a segurança e a integridade física do jogador do Vizela, razão pela qual o VAR interveio e reverteu, para vermelho, o cartão amarelo inicialmente exibido pelo árbitro. Boa decisão.

Minuto 10, Sarmiento toca com o pé direito na bola que depois ressalta para a perna esquerda de Darwin que caiu posteriormente. Lance legal e sem motivo para penálti.

Minuto 11, desarme legal de Bruno Wilson que em tackle toca com o pé direito na bola não cometendo infracção sobre Grimaldo, razão pela qual não houve motivo para penálti.

Minuto 73, ficou um penálti claro e óbvio por assinalar a favor dos “encarnados”. Na ocasião, Richard Offori ao saltar para disputar a bola, tocou com o seu braço esquerdo no esférico. Lance difícil de análise para o árbitro no terreno de jogo, mas muito fácil para o VAR dada a clareza e natureza do contacto e da infracção.

Minuto 93, Alexis Mendez tenta lado a lado com Rafa disputar a bola, mas acaba por de forma meramente negligente pisar o jogador “encarnado”. Infracção passível de cartão amarelo. Um lance cuja zona de impacto, velocidade, intensidade, malícia e perigosidade da entrada nada tem a ver com o lance de Taarabt que levou à sua expulsão.