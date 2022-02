Despir com glamour e graça: o burlesco quer ganhar espaço no Porto

O primeiro Porto Burlesque Festival começou em Fevereiro e termina a 4 de Março, com mais um conjunto de actuações já nesta sexta-feira, para regressar em breve ao Café Lusitano, cumprindo uma vontade dos aficionados do burlesco com residência mais a Norte que querem que o Porto passe a ter eventos deste género com mais regularidade.

Foram já três noites com graça, humor, charme e sedução, em que algumas peças de roupa vão sendo atiradas para o chão.

A despir com glamour, o burlesco criou raízes na capital e agora quer ganhar espaço no Porto