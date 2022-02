A despir com glamour, o burlesco criou raízes na capital e agora quer ganhar espaço no Porto

Dos bastidores do Café Lusitano abre-se a porta para uma das pioneiras do burlesco nacional enfrentar uma plateia que enche por completo uma das salas do bar da baixa portuense. Vestida de negro, com plumas e uma tiara na cabeça, Lady Myosotis desfila com sensualidade até se posicionar no centro do palco. Apesar de todo o ambiente criado transportar imediatamente o público para um cabaret dos anos 20 do século passado, das colunas de som saem notas de um tema rock do início do milénio. Ouve-se a melodia da música Seven nation army, da banda The White Stripes, mas numa versão mais lenta e com arranjos jazz. A parte vocal é a artista que a assume, no mesmo registo que o instrumental pede e sempre dentro do tom.