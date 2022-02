Juventus reforça quarto lugar com bis de Vlahovic

A Juventus prossegue o bom momento na Liga italiana, tendo vencido em Empoli, por 2-3, na 27.ª jornada, reforçando o quarto lugar, a sete pontos do líder AC Milan.

Depois de um início de época com sinal negativo, a Juventus não perde para o campeonato há três meses, com uma sequência de 13 jogos a ganhar ou empatar, e continua com ambições na Taça de Itália e Liga dos Campeões.

O sérvio Dusan Vlahovic marcou mais dois golos, chegando aos 20, ultrapassando Ciro Immobile na lista dos melhores marcadores. A Juventus soma 50 pontos e distancia-se da Atalanta, com 44, colocando pressão sobre o Nápoles, terceiro com 54 pontos.

Os visitantes abriram o marcador por Moise Kean (32'), mas o Empoli empatou por Zurkowski (39'). Mas Vlahovic desequilibrou, com dois golos (45+2’ e 62'). O Empoli ainda reduziu (75') por Andrea La Mantia, mas não conseguiu pontuar.