Carrilho da Graça ganha concurso em Nice para requalificar um museu e o corredor verde da cidade

O arquitecto português e o paisagista e urbanista francês Alexandre Chemetoff foram escolhidos para dar continuidade à requalificação do centro desta cidade património mundial. Juntos pensaram no que fazer perante a possibilidade de terem um parque e um museu maiores. Obras deverão arrancar no início de 2023.

Em França os políticos demoram a tomar decisões que afectam as cidades e os que nelas vivem, mas quando o fazem são rápidos a pô-las em prática, diz o arquitecto português João Luís Carrilho da Graça, que, com o paisagista e urbanista Alexandre Chemetoff, ganhou recentemente o concurso para a requalificação do Museu de Arte Moderna e de Arte Contemporânea (MAMAC) e do parque urbano de Nice, cidade da Riviera francesa que, no Verão do ano passado, entrou para a lista do património mundial. Assim sendo, é expectável que, dentro de um ano, as obras para executar a proposta vencedora desta dupla estejam já a começar.