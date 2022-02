Não houve “absentismo superior” nos exames após ataque travado na FCUL

Apesar do alarme, faculdade não registou um número mais reduzido de alunos nos exames agendados.

O número de alunos que esteve presente nas provas realizadas nos dias 11 e 12 de Fevereiro, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), não foi menor do que o normal. Na quinta-feira, um aluno desta instituição foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) depois de suspeitas relacionadas com um alegado ataque que estava a ser preparado para o dia seguinte.

“A Direcção da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) torna público que não existem nesta data indícios de se ter verificado a existência de um absentismo superior ao normal nas provas de avaliação realizadas nos dias 11 e 12 de Fevereiro de 2022”, pode ler-se em comunicado enviado este sábado às redacções.

Ainda assim, a faculdade adianta que todos os alunos que estavam inscritos para os exames nestas datas, mesmo que já os tenham realizados, “terão possibilidade de acesso a exames das mesmas disciplinas, a realizar na época extraordinária destinada aos alunos em situação de confinamento por efeito da pandemia de covid-19, mesmo que apenas para efeitos de melhoria da classificação obtida”.

No mesmo comunicado, a instituição agradece à comunidade académica pela “tranquilidade e civismo” com que decorreram as actividades durante este período. É também endereçado um agradecimento ao Gabinete de Apoio Psicológico que manterá disponível para prestar apoio à comunidade académica.

O jovem detido, com 19 valores, frequentava o primeiro ano do curso de engenharia informática na FCUL.