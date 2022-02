Relatório das interrupções voluntárias das gravidez não é publicado desde 2019. DGS garante divulgação ainda este ano

Desde 2019 que não são divulgados publicamente os dados relativos às interrupções voluntárias da gravidez (IVG) em Portugal (com os números de 2019 a 2021). O último relatório anual publicado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) data desse mesmo ano e diz respeito a 2018. Em resposta escrita enviada ao PÚBLICO nesta quinta-feira, ao final do dia, a autoridade nacional de saúde garante que a divulgação está prevista para “durante este ano”. Há 15 anos, a 11 de Fevereiro de 2007, Portugal disse “sim” à despenalização do aborto a pedido da mulher e até às dez semanas de gestação, com 59% dos votos, algo que representou uma garantia na protecção da saúde das mulheres.