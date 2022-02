Monte Etna volta a entrar em erupção – e explosões iluminam o céu nocturno

Explosões de lava avermelhada iluminaram o céu estrelado da noite de quinta-feira com a erupção do mais alto e mais activo vulcão da Europa, o Monte Etna, localizado na ilha italiana da Sicília. De acordo com a Reuters, não há qualquer relato de ferimentos.

Iniciada na cratera do sudeste do vulcão, a quase 3000 metros acima do solo, a erupção expeliu cinzas e nuvens de fumo com uma altura de cerca de oito quilómetros, divulga o Instituto Nacional para Geofísicas e Vulcanologia (INGV) italiano num comunicado.

Esta é apenas uma das várias erupções do Monte Etna, com 3330 metros de altitude, que ocorrem todos os anos. A sua última grande erupção foi em 1992.