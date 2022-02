Os bastidores da noite eleitoral no PÚBLICO

Mais de um milhão de visualizações da nossa página de resultados das eleições. 9000 pessoas a ouvir sete horas de uma emissão especial de rádio. Mais de 200 mil pessoas alcançadas no Instagram, 800 mil no Facebook e mais de 900 mil no Twitter. São números que traduzem o trabalho de dezenas de repórteres, fotojornalistas, editores, designers, infografistas e técnicos que levaram o Público até si na maratona eleitoral do domingo. Mostramos agora como se produziu esta operação de informação.